Türkiye Gazetesi

22-25 Eylül tarihlerinde 21'inci kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup'ın Türkiye'nin uluslararası sahnedeki markası olduğunu ifade etti.

Gorbon, ''Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler bu markayı tanıyor. 'Türkiye'nin sporda neden bir markası yok?' Diyenlere, yurt dışından etkinlik getirmek yerine ülkemiz için marka oluşturduk. 4 günlüğüne de olsa, İstanbul’da motor sesleri yerini sessizliğe bırakıyor ve doğaya saygılı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bosphorus Cup, boğaz’ın kapatıldığı nadir etkinliklerden biri, en büyük gemiler Boğaz’dan geçebilmek için yarışın bitmesini bekliyor. Bu İstanbul için görkemli bir manzaradır" dedi.

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ YELKEN YARIŞI

‘Türkiye'nin yurt dışına ihraç ettiği spor markası Bosphorus Cup’ı oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup markamıza çok değer veriyoruz. Bosphorus Cup'ı bugün bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. 'Türkiye'nin spor neden bir markası yok?' diyenlere yelkende bir marka verdik. Bu konuda büyük gurur duyuyorum'' diye konuştu.

"ETKİNLİK İHRAÇ EDİYORUZ"

Bosphorus Cup'ın tamamen Türk yapımı bir etkinlik olduğunu ifade eden Gorbon, ''Türkiye'de her zaman yurt dışındaki organizasyonları getirme hedefi var. Formula 1 örneği gibi yabancılar, Türkiye'ye etkinlik satıyorlar, daha sonra gidiyorlar. Ama Bosphorus Cup olarak biz etkinlik ihraç ediyoruz. 21 yıldır, tüm dünyanın takip ettiği bir yelken yarışına sahibiz. Biz etkinlik getirmek yerine kendimiz Türkiye için bir marka oluşturduk" dedi.

"İSTANBUL'U DÜNYAYA TANITIYORUZ"

İstanbul'da 4 günlüğüne de olsa motor seslerinin yerini sessizliğe bıraktığını söyleyen Orhan Gorbon, ''İstanbul çok bilinen bir marka ve biz bunu dünyaya tanıyoruz. Bildiğiniz gibi son dönemde tüm dünyada çevreye olan duyarlılık arttı. Biz de bu anlamda yarış boyunca tamamen rüzgar gücünden faydalanarak, karbon emisyonu sıfır olan bir yarış gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Bosphorus Cup, doğaya saygılı, çevreci bir etkinlik. Diğer taraftan İstanbul Boğazı’nda yelken yapmak yasak biliyorsunuz. Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı’nın gemi geçişine kapatıldığı nadir etkinliklerden biri, bu sayede dünyanın 10 farklı ülkesinden yelkenciler, Boğaz’dan yelkenle geçme ayrıcalığını yaşıyor. En büyük gemiler Boğaz’dan geçebilmek için yarışın bitmesini bekliyor. Bu, İstanbul için görkemli bir manzaradır. 21 yıldır bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz." dedi.

İstanbul Yelken Açıyor! Bosphorus Cup, 21'inci kez İstanbul'da Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21'inci kez İstanbul'da düzenleniyor. "İstanbul Yelken Açıyor"sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 21. Bosphorus Cup, bu yıl da İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. 10 farklı ülkeden yelkencilerin katılacağı ve yerli yabancı toplam 900 sporcunun yarışacağı organizasyonun Boğaz Yarışı etabı, 24 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde düzenlenecek.