Türkiye Gazetesi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda elemeler yapıldı.

RIZA KAYAALP'İN ŞAMPİYONLŞUK MAÇI YARIN

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 yendi. Milli güreşçi, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti. Rıza Kayaalp yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak. Kayaalp, altın madalyayı alması durumunda 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.

Ali Cengiz'den dünya şampiyonalarında ilk madalya! Milli güreşçiler günü 3 bronzla tamamladı Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 bronz madalya Ali Cengiz'den geldi. Grekoromen stil 87 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Ali Cengiz, İranlı Naser Ghasem Alizadeh’i mağlup ederek, bronz madalya kazandı. Ali Cengiz, dünya şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

KEREM KAMAL'DAN ERKEN VEDA

Grekoromen stil 60 kiloda ise Kerem Kamal, ilk turda Özbek Ilkhom Bakhromov'u 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda da İranlı Mehdi Seifollah Mohsen Nejad'ı gerideyken tuşla geçti. Milli güreşçi, çeyrek finalde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan dünya şampiyonu Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 kaybetti.

EVLİVAR KAMALOĞLU REPESAJ MÜCADELESİ VERECEK

Kadınlarda 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, ilk turda son olimpiyat şampiyonu Mayu Mukaida'ya teknik üstünlükle mağlup oldu. Kamaloğlu, Mukaida finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. 62 kiloda ilk maçında İsrailli Nataliia Shafir Mazur'u teknik üstünlükle mağlup eden Yağmur Çakmak, ikinci turda Ukraynalı Ilona Prokopevniuk'a tuşla yenildi ve elendi.

Milli güreşçi Yunus Emre Başar Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya kazandı. Yunus Emre, son iki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Milli güreşçi Selçuk Can 3-0'dan döndü Dünya üçüncüsü oldu Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Can, bronz madalya kazandı. Müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-3'e getirmesini bilen milli güreşçi, son puan avantajıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak Milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde finale çıktı. Grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, yarın finalde Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov ile altın madalya mücadelesi verecek.