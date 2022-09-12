Türkiye Gazetesi

Samsunspor, sezon başında takımın başına gelen Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligin ilk 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan toplayarak zirveden uzaklaşmıştı.

Kırmızı-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Samsunspor Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bektaş’a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

KARADENİZ DERBİSİNİ KAZANAMADI

Bektaş yönetiminde Samsunspor ligin açılış maçında Altay’ı 2-0 yenerek tek galibiyetini alırken, Manisa FK’ya kendi sahasında yenilip, Eyüpspor, Erzurum FK ve Çaykur Rizespor ile de berabere kalmıştı.

Karadeniz derbisinde birlik beraberlik! Çaykur Rizespor - Samsunspor (1-1) Özet İzle Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Bir hafta bay geçen teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor evinde oynadığı 2. maçta da rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve puanını 6 yaptı. Bayram Bektaş'ın Samsunspor'u ise 5 maçta 1 yenilgiyle 6 puanda...

Samsunspor'u yıkan gol 18 yaşındaki Ayberk Karapo'dan geldi! Manisa FK'dan deplasman zaferi... Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın kapanış maçı Samsunspor ile Manisa FK arasında oynandı. Manisa FK 88'de bulduğu golle Karadeniz deplasmanından 0-1 galip ayrılmayı başardı. Ege temsilcisine 3 puanı getiren golü Adem Büyük'ün pasıyla 18 yaşındaki stoper Ayberk Karapo kaydetti. Altyapıdan yetişen futbolcusunun golüyle kazanan Manisa FK 3 maçta 6 puan toplarken, Samsunspor 4 maçta 5 puanda kaldı.

Metin Diyadin istifa etti, Gençlerbirliği yönetimi istifayı kabul etti Spor Toto 1. Lig'de sezona 5 maçta 5 puanla başlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'le yollar ayrıldı. 5. haftada dün akşam Tuzlaspor'u ağırlayan başkentin Kırmızı-Siyah'lı ekibi 90+6'da yediği golle sahadan 1-2 mağlup ayrılmıştı.