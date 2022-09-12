Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçı kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı teknik adam sakatlığı bulunan Dele Alli'nin yokluğunda Berkay Vardar'a görev verdi.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nu bu hafta da yedek bırakan Ismael, kaleyi Emre Bilgin'e teslim etti. Savunmayı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturan Ismael, orta sahanın merkezinde Berkay Vardar ve Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Hücum hattının sağında Jackson Muleka'ya forma veren deneyimli teknik adam, forvet arkasında Gedson Fernandes'e, sol tarafta Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Siyah-beyazlı takımın ileri uçtaki ismi ise Wout Weghorst oldu.

TRİBÜNDE JOSEF MASKELERİ

MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya siyah-beyazlı taraftarlar destek gösterdi.

Bazı taraftarların maçı izlemek için stada gelen Brezilyalı oyuncu için hazırlanan maskeleri taktığı görülürken, Dele Alli de aynı maskeyi takarak takım arkadaşına destek oldu.

Pazartesi günü erken saatlerde olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 35 bin kişi takip ederken, Medipol Başakşehir taraftarları da kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.

Josef de Souza'nın göz yaşları! Cezanın kaç maç olduğu önemli değil, ortada haksızlık var TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef de Souza için yaptığı itirazı reddetti. Brezilyalı yıldız bugün Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'yla basın toplantısı düzenledi. Sinirden göz yaşlarına hakim olamayan Brezilyalı futbolcu, "Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik oluşturuyor. 6. yılım Türkiye'de. 2 kez kırmızı kart gördüm ve bu da VAR ile oldu. Ben rakibine kasten şiddet uygulayan bir oyuncu değilim" dedi.

YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç, yedek kulübesinde yer aldılar.

Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 5 eksikle çıktı.

Kırmızı kart cezalısı olan Josef de Souza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza, Vodafone Arena'daki mücadelede takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş - Başakşehir Canlı Maç Yayını Saat Kaçta? BJK İlk 11'ler Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. 5 maçta 13 puan toplayan ve son 4 maçta 13 gol atan Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Süper Lig'de 4 maç yapan ve kalesinde gol görmeyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise Beşiktaş engelini de kayıpsız geçmek istiyor. Beşiktaş, Avrupa'dan yorgun dönen rakibi karşısında favori. İlk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatımla turkiyegazetesi.com.tr'de