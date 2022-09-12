Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,, 2022-2023 sezonunun 1. transfer ve tescil döneminde bonservis bedelleri için 26 milyon avro harcadıklarını söyledi. Sarı-Kırmızılılar 26 futbolcu gönderip 13 transfer yaptı.

GSTV'de kulübün gündemini değerlendiren Başkan Özbek, Mauro Icardi'yle ilgili detayları paylaştı. Özbek, "Ücretine katkı verdiğimiz bölüm 750 bin avro. Icardi'nin 20 gol atarsa 75 bin avro bonusu var. Kazanılan maç başına vereceğimiz bonus 3 bin avro. Öyle çok daha önceden yapıldığı gibi puan başına bonus söz konusu değil." dedi.

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MAAŞ SKALASI GEÇEN SEZONLA AYNI

Geçmişte Galatasaray'a birçok yıldız futbolcu geldiğini anlatan Dursun Özbek, maaş skalaları arasında farklara da değinerek, "Onların maaş skalasıyla bugünkü getirdiğimiz oyuncuların maaş skalası arasında lehimize büyük fark var. Galatasaray'ın her kuruşuna dikkat ederek, en faydalı olabilecek futbolcuların transferini yaptık. Geçen sene yaklaşık 28 milyon 600 bin maaş skalası, bu sene de 29 milyon 300 bin avro mertebesinde. Yaklaşık aynı rakamları tutmak suretiyle bu sezona takımı hazırladık." şeklinde konuştu.

Yeni transferlerle beraber, taraftarların da desteğiyle bu sene hedefe koşacaklarına inandığını vurgulayan Özbek, "Galatasaray artık Avrupa'da oynamalı. Güzel futbol oynuyoruz. Şampiyonluk hedefine yürümek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güzel bir takım kurduk. Galatasaray artık sahada keyif veriyor. Yaptığımız transferlere baktığınız zaman, Abdülkerim Bardakçı'dan Icardi'ye kadar olan periyotta her transfer bizi sevinç yumağı haline getirdi. Çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Dünya yıldızı futbolcuları ekibimize kattık. Geçen seneki maaş skalasını bir santim dahi oynatmadan yeni bir takım kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

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