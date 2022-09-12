Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak. Futbol severler bu hafta 4 maçı şifresiz izleyebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ?

TV8,5 Şampiyonlar Ligi yayın akışını paylaştı.

3 Eylül Salı

19.45 Sporting Lizbon - Tottenham

22.00 Liverpool - Ajax

14 Eylül Çarşamba

19.45 Milan - Dinamo Zagreb

22.00 Juventus - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool - Ajax

B Grubu: Porto - Club Brugge, Bayern Leverkusen - Atletico Madrid

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona

D Grubu: Sporting - Tottenham , Marsilya - Eintracht Frankfurt

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli

E Grubu: Milan - Dinamo Zagreb, Chelsea - Salzburg

F Grubu: Shakhtar Donetsk - Celtic , Real Madrid - Leipzig

G Grubu: Manchester City - Borussia Dortmund, Kopenhag - Sevilla

H Grubu: Juventus - Benfica, Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain

ARSENAL'İN MAÇI ERTELENDİ

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

PREMİER LEAGUE'DE 3 MAÇ DAHA ERTELENDİ

Premier League'e Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle ara verilmişti.

Lig yönetimi, bu hafta oynanması gereken 3 maçın ertelendiğini açıkladı. Maçlar cenaze törenine denk geldiği için oynanmayacak.

Geriye kalan 7 maç ise oynanması planlanan saatte oynanacak.

İşte ertelenen maçlar;

Chelsea-Liverpool

Manchester United-Leeds United

Brighton-Crystal Palace