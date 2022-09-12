ALTINORDU - PENDİKSPOR (1-1) ÖZET İZLE
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 50 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı, Kürşad Sürmeli (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Emircan Gürlük, Kubilay Aktaş (Dk. 59 Metehan Yılmaz), Ahmet Dereli (Dk. 83 Bertuğ Bayar)
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Thiam (Dk. 67 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Regattin (Dk. 76 Ali Han Tunçer), Kappel (Dk. 67 Ahmet Yazar) (Dk. 87 Hasan Kılıç), Muhammed Akarslan (Dk. 87 Nikolic)
Goller: Dk. 24 Kappel (Pendikspor), Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 41 Muhammed Akarslan, Dk. 65 Regattin (Pendikspor), Dk. 84 Metehan Yılmaz (Altınordu)
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