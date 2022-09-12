Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Valerien Ismael, müsabakada gördüğü kırmızı kart sebebiyle basın toplantısında yer alamazken, onun yerine Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray katıldı.

Murray, çok üzgün olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI İSYANI

“Büyük maçlar büyük hataları kabul etmiyor. Çok gol atma fırsatı yakaladık ama sonuca varamadık. Bir sonraki maçta 3 puan almayı hedefliyoruz. Hafta içinde gelişen durumlarla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntı yoktu, bugün günümüz değildi. Bu tarz maçlarda gol atamadığınız zaman yememek önemli. Bunu başaramadık. Bir hata sonucunda gol yedik. Fırsatlarımız oldu, gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik."

"Penaltı pozisyonu var. O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonuysa kafam karışır. VAR’ın olduğu durumlarda ona bakılmamasını anlamış değilim. Kuralların bizi kafamızı karıştırmaması lazım. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şey yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor."

Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'e mağlup! Necip'ten büyük hata, Valerien Ismael kırmızı kart! Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş 0-1'lik skorla sezonun ilk yenilgisini aldı. 70'te Necip Uysal'ın kaptırdığı top golle sonuçlandı, Beşiktaş bu gole cevap veremedi. 5 maçta 13 puan toplayan ve son 4 maçta 13 gol atan Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyordu ancak yenilmekten kurtulamadı. Süper Lig'de 5 maç yapan ve kalesinde gol görmeyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e 3 puanı Betrand Traore'nin golü getirdi.

Vodafone Park'ta Josef'i ağlatan destek! Beşiktaş taraftarları sambacıyı bağrına bastı Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, 6. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesi büyük destek gördü. Geçen haftaki Ankaragücü maçının bitiminde sahaya atlayan bir holigana müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef'in kartı itiraza rağmen iptal edilmemişti. Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyen tecrübeli orta saha sinirden göz yaşlarını tutamamıştı.