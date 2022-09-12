Türkiye Gazetesi

Alex de Souza'nın Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden bir fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşım çok sayıda etkileşim aldı.

Alex'in alkış emojosinden 6 tane kullanması Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maça gönderme olarak da yorumlandı!

Alex'in dışında İspanya'da La Liga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler.

"TÜRK BÜYÜSÜ KRAMPONLARINI ASIYOR"

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.

Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulundu.

Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler, İspanyol basınında da yer aldı.

Son dakika: Arda Turan futbolu bıraktı! Galatasaray'ın efsanesinden radikal karar Son dakika: Galatasaray'ın efsanesi Arda Turan'dan radikal bir karar geldi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını açıkladı. Turan, veda konuşmasında duygularını ''O gün çıkmıştık aslında Fatih hocayla birlikte bu yola. Uzundu, zor olduğu zamanlar vardı ama hep ayrıydı, özeldi. Onunla vakit geçirmeyi ondan öğrenmeyi çok sevdim, o sizinleyken hayat güzeldir." şeklinde ifade etti.