Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminin kapanmasının ardından GS TV’de değerlendirmelerde bulundu. Özbek, 13 oyuncu kadrolarına kattıklarını, 26 futbolcuyla da yolları ayırdıklarını hatırlatırken "Ben Galatasaray’a bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği başka bir transfer dönemi hatırlamıyorum. Buna rağmen 26 milyon avroluk bir harcama yaptık. Geçen sezonki kadronun maliyeti 28 milyon avroydu. Oyuncu satışlarından da kasamıza 12,5 milyon avro girdi. Yusuf ve Ross gibi 21 yaşında iki yıldızı da transfer ettik" diye konuştu.

HER KURUŞU HESAPLADIK

Özbek, "Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık" derken Mauro Icardi’nin alacağı ücretler hakkında bilgiler verdi. Oyuncunun PSG’den aldığı yıllık 6,75 milyon avroluk ücretinin sadece 750 bin avroluk kısmını Galatasaray’ın karşılayacağını söyleyen Özbek "Her galibiyete 3 bin avro vereceğiz. 20 golü geçerse de 75 bin avro bonus kazanacak. Bunları bilerek yorum yapmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'TEN KISA KISA...

- “Kemerburgaz Projesi yakında başlayacak. Önümüzdeki sezon A takım idmanlarını Kemerburgaz’a almak istiyoruz.”

- “Mecidiyeköy, Florya arazisi ve Riva projelerinden elde edilen gelirlerle Bankalar Birliği’ne olan 2,2 milyar TL’lik borcu kapatacağız.”

- “Mecidiyeköy binasını rezidansa çevireceğiz, yabancıya satacağız. 160 dairenin satışından yaklaşık 1 milyar lira gelir bekliyoruz.”

DÜNYA KONUŞTU

Mauro Icardi, futbolu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen bir isim. Eşi ve menajeri olan Wanda Nara Avrupa’da bir magazin figürü. Icardi’nin Galatasaray’a sadece 750 bin avroya gelmesi ve karşılama sırasındaki izdiham dünya basınında çokça konuşulmuştu.

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