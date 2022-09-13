Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe’nin Norveçli forveti Joshua King kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Attığı ilk golden sonra verdiği asker selamıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu "Ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için, onların yüzüne gülücük kondurabilmek için her şeyimi vermek istiyorum. Hep birlikte olalım, birlikte kalalım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız ve bunu beraber kutlayacağız" diye konuştu.

BATSHUAYI BÜYÜK GÜÇ

Her geçen gün takım olarak daha iyiye gittiklerini söyleyen Joshua King "Belki ligde birkaç puan daha fazla alabilirdik ama yolumuza devam ediyoruz. Bence iyinin üzerinde bir performans sergiledik ama en iyimizde değiliz. Biliyoruz ki, bu takım daha fazlasını verebilecek. Michy Batshuayi de aramıza katıldı. Bizim için önemli bir takviye. Dinamo Kiev maçında çok büyük katkıda bulundu. İşler iyi gidiyor ama biliyoruz ki daha fazla potansiyele sahibiz" dedi.

REKABET ÜST DÜZEYDE

Yıldızlarla dolu br takım olduklarını belirten King "Oyuncular arasındaki bu rekabet, sağlıklı bir rekabet. Kadro derinliğimizin olması bizim için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

UEFA GÖZ HAPSİNDE! YÜKSEK RİSKLİ MAÇ

UEFA, perşembe günü Fransa’da oynanacak Rennes-Fenerbahçe mücadelesini ‘yüksek riskli maç’ ilan etti. Fenerbahçe taraftarına 1.350 bilet ayıran Fransız ekibini 30 bin kişilik Roazhon Park’ta azınlıkta kalma endişesi sardı. Kulüp, taraftarlarına Türklere bilet satılmaması yönünde uyarı yaptı.

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