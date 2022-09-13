Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş sezon başında bu yana uyguladığı ilk 30 dakika baskısını bu defa hissettiremedi. Bu sezon hiç gol yemeyen Başakşehir hem savunmada açık alan bırakmadı, hem de Beşiktaş'ın kanatlardaki sürat motorları Muleka ve N'Koudou'yu kilitleyince siyah beyazlılar istediği futbolu oynayamadı ilk 45 dakikada. Kırmızı kart cezalısı Josef'in yokluğunda forma giyen Berkay da istenilen düzeyde değildi.

SABRIN SONU GOL

Emre Belözoğlu'nun takımı hücumda ise yok gibiydi. Golsüz beraberliğin tur için yeteceği şekilde oynayan İstanbul ekibi devreyi de isabetli şut atamadan tamamladı. Muleka'nın yerine giren Redmond oyunu Beşiktaş'ın istediği şekle getirmişken Necip'in hatası sonrası gol geldi. İlk düdükten itibaren aktif dinlenme modunda oynayan Başakşehir, sabırlı futbolunun meyvesini 71. dakikada kaleyi bulan ilk şutla (Traore) aldı.

N'KOUDOU KIZDIRDI

Geriye düşen Beşiktaş, Cenk Tosun'un girmesiyle çift santrforlu oynamaya başladı. N'Koudou her iki yarının da sonuna doğru kaçırdığı fırsatlarla siyah beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu. Beşiktaş'ın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi. Kartal'ın üç maçlık galibiyet serisi son bulurken, Başakşehir üst üste üçüncü defa kazandı ve kalesinde gol görmemeye de devam etti.

BEŞİKTAŞ ADINA MAÇI ANLATAN RAKAM: 2 İSABETLİ ŞUT

Nerede o eski yarım saatte rakibin fişini çeken Beşiktaş! Başakşehir maçı Emre Belözoğlu'nun rakip analizi ve taktik anlayışı ile Kara Kartal'ın defosunu ortaya koydu. Özellikle iç sahalarda ilk yarı 3'er golle işi erken bitiren siyah beyazlılar, bu kez rakip kaleyi bulamadı desek yeridir. Çünkü uzatmalarla 98 dakika oynanan maçta sadece 2 isabet vardı.

İlk yarı 8 şutta 1 kez kaleye doğru isabet sağlayan Kartal, ikinci devre 13 şutta yine bir defa kaleyi buldu ancak bunlarda gol sesi çıkmadı. Topla oynamada da misafir takımın yüzde 51'lik üstünlüğü söz konusuydu. Başakşehir adına ise 7 şutta sadece 1 isabet sağlanması ve onun da golle sonuçlanması dikkat çekiciydi.

6 MAÇTA 4 OLDU! VALERIEN DE KIRMIZI GÖRDÜ

Kara Kartal adına sezon biraz 'kırmızı' geçiyor. Kayseri maçında Ghezzal, Alanya mücadelesinde Emrecan, Ankaragücü karşısında Josef de Souza dün de Başakşehir maçında Valerien Ismael kırmızı gördü. Fransız teknik adam önce itirazdan sarı ardından alkıştan ikinci sarıyla cezalandırıldı.

BELÖZOĞLU: DAHA İYİLERİYLE OYNADIK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sezon başından beri Beşiktaş’tan daha iyi takımlarla da oynadık. 50 bin kişi önündeydik bize yakışmayan pas hatalarımız oldu. Beşiktaş’ın ciddi bir pas organizasyonu yok. Direkt gidip kenara inip orta yapan bir takım. Onlar da gol bulabilirdi. Sonuna kadar yarışta olacağız.

MAÇTAN NOTLAR...

- Emre Belözoğlu takımı tehlike atağa çıkarken rakip oyuncunun sakatlığını gösterip topu dışarı attırdı.

- Maçın son bölümlerinde Beşiktaş taraftarı Emre Belözoğlu'na "Yere yatsana" tezahüratı yaptı.

- Golde pas hatası yapan Necip Uysal, çıkarken ıslıklandı. Aynı Necip maç sonu tribünlere gitmedi.

- Kartal'ın yenilerinden Redmond 57'te, Tayyip Talha 75'te Tayfur Bingöl 79'da oyuna girip siftah yaptı.

"Halil Umut Meler penaltımızı vermedi!" Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murray isyan etti Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, müsabaka içerisinde ceza sahası içinde yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, “Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu” diye konuştu.