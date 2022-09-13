Türkiye Gazetesi

Bu sezon namağlup bir şekilde 14 puan toplayarak göz kamaştıran performans sergileyen Konyaspor 6. hafta sonuda liderlik koltuğuna kuruldu. Konyaspor, Beşiktaş’ın iç sahada Başakşehir’e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte liderlik koltuğunda kalırken, kulüp tarihinde ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

SIRADA GALATASARAY VAR

Hatayspor maçında gol yememenin yanı sıra puan rekoru kıran İlhan Palut idaresindeki Yeşil Beyazlı ekip, ligin 7. haftasında Cuma akşamı konuk olacağı Galatasaray maçını da kayıpsız geçerek unvanını korumak amacında.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN SONUÇLARI





SÜPER LİG 6. HAFTA SONUNDA PUAN TABLOSU

Konyaspor Giresunspor deplasmanında Muhammet Demir'le güldü, gol yememe serisi devam etti Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor'a konuk olan Konyaspor, renktaşını tek golle devirdi: 0-1. Konyaspor'a 3 puanı getiren golü Muhammet Demir kaydetti. Tecrübeli golü geçen hafta ki Fenerbahçe maçında da galibiyet golünü atmıştı. Teknik direktör İlhan Palut'un takımı sezonun ilk 5 maçında kalesinde gol görmedi ve 3 maçlık galibiyet serisiyle puanını 11'e yükseltti. Giresunspor ise 6 puanda kaldı.

Konyaspor Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in golüyle 1-0 mağlup etti! 10'a 10 maçta Konya kazandı Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 22. dakikada Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 54'te Konya'dan Adil Demirbağ'ın da atılmasıyla rahatlamıştı. Konyaspor'a 3 puanı getiren gol 66'da geldi. Zymer Bytyqi'nin ortasında kafayı vuran Muhammet Demir takımını galibiyete taşıdı. Süper Lig'in ilk 3 maçında 13 gol atan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Konyaspor'a gol atamadı.