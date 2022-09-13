Türkiye Gazetesi

Yıllardır Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; CNN Portekiz televizyonu, İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon avroluk bir teklifi reddettiğini ileri sürdü.

TEKLİF MİKTARI HAFTALIK 2 MİLYON AVROYA DENK GELİYOR!

Haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi. Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon avroluk teklifte bulunduğu aktarıldı.

Sezon boyunca haftalık 2 milyon avroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.

Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

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