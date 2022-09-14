Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray yaz transfer dönemini tam 13 yeni takviyeyle kapattı. Bu transferlerin beşi ise son gün takıma dâhil oldu. Maç eksikleri olan dünya yıldızları Icardi ve Mata henüz kadroya giremezken, sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuları sahada görmek için sabırsızlanıyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk önceliği yeniler değil liderlik olarak belirledi. Bu yüzden de cuma günü iç sahada Konyaspor ile yapılacak maçta büyük bir değişim olmayacak.

'ÖZEL' HAZIRLANACAKLAR

Ligde yenilgisiz lider durumda bulunan ve kalesinde gol görmeyen Konyaspor’u analize başlayan 48 yaşındaki teknik adam cuma günü hedefledikleri zirveye çıkma düşüncesinde. Bu sebeple de şu ana kadar sağlamaya çalıştığı kadro istikrarını sakatlık olmadığı sürece değiştirmek istemiyor. Icardi ve Mata gibi isimlerle ilgili planı da millî arada kaynaşmayı sağlayıp, takıma hazırlayıp daha sonrasında şans vermek. Arada yeniler için özel maç düşüncesi var.

ASLAN DURMUYOR

Galatasaray’da Konya maçının hazırlıkları sürdürüldü. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup hâlinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın son bölümünde oyuncularına çift kalede taktik çalışması yaptırdı.

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