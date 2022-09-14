Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Avrupa Ligi’ne Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Rennes deplasmanında da galibiyete odaklandı. Jorge Jesus, grup mücadelesiyle ilgili değerlendirmede Dinamo ile Rennes’i favori göstermişti. Bütün planlarını galibiyet üzerine yapan Portekizlinin amacı gruptan lider çıkıp, bir üst turda Şampiyonlar Ligi’nde gelecek rakiplerden uzak durmak. Kadroyu büyük ölçüde şekillendiren Jesus, Dinamo maçının kahramanı Batshuayi’yi ilk on bire hazırlarken, erken golle maçı koparmak istiyor.

HIZLI HÜCUM UYARISI

Şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engellemek isteyen Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, pas hatası istemediğini vurgularken, Rennes’in hızlı atakları konusunda da uyarılarda bulundu. Fransız ekibinin çok etkili hücum geçişleri olduğuna dikkat çeken Portekizli, oyuncularını uyarırken, alınacak 3 puanla avantajı ele alacaklarını vurguladı. Rennes deplasmanına 3-4-3 dizilişiyle çıkacak Fenerbahçe’nin Dinamo maçı kadrosundan sadece Rossi-Batshuayi değişikliği yapması bekleniyor.

JESUS FARKI

Fenerbahçe’nin istatistikleri rakiplerini kıskandırıyor. Jorge Jesus’la agresif bir takıma dönüşen sarı lacivertliler, ligin en çok gol atanı, rakip sahada en çok top kazananı. Maç başına dripling, en çok başarılı atak, en çok kilit pas, en az top kaybı hep Fenerbahçe’de.

Joshua King: Fener'in askeriyim Takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını söyleyen Norveçli golcü Joshua King, "Sezon sonunda hep birlikte kutlama yapacağız" dedi.