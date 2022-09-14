Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş altyapısına 2004 yılında giren ve 2009’da profesyonel sözleşmeye imza atan Necip Uysal, siyah beyazlılardaki 13’üncü sezonuna aslında iyi başlamıştı. Kariyerindeki çalıştığı 11’inci teknik direktör olan Valerien Ismael’in de kendisini tercih etmesiyle ilk beş maçta stoperde görev yapan tecrübeli futbolcu, ortaya koyduğu performansla da takdir toplamıştı. Ancak son oynanan Başakşehir maçında yenilen gol öncesinde pas hatası yapınca mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterildi.

BU KADAR KOLAY MI?

Top ne zaman ayağına gelse ıslıklandı ve Ismael tarafından oyundan çıkarıldı. Bu durum Necip Uysal’ı çok üzdü. Karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla konuşan Necip, “Yıllarca nerede görev verilirse yerine getirdim. Yeri geldi para almadım. Bu kadar kolay mı bunların unutulması” diyerek dert yandı.

Taraftarlara çok kırgın olduğu belirtilen tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçı sonrası takımı soyunma odasından geri çağıran tribünlerin davetine katılmayan tek isim olmuştu.

DOKUZ HOCA GÖRDÜ

Necip Uysal, orta saha oyuncusu olmasına rağmen; stoper, sağ bek, sağ açık, ön libero ve forvet mevkilerinde görev aldı, nerede açık varsa oraya koştu. Beşiktaş’ta tam dokuz teknik adamla çalıştı, hepsi de ona görev verdi. Siyah beyazlı formayla 399 maça çıktı. Kaptan, son maçta taraftarların ıslıklamasına fena içerledi.

WEGHORST KAYBOLDU

Sezon başından itibaren çıktığı her maçta skora katkıda bulunan Wout Weghorst, Başakşehir maçında âdeta yokları oynadı. Hollandalı golcünün hafta içinde yaşadığı sakatlık sebebiyle alışıldık performansını gösteremediği öğrenildi. Sakatlıktan yeni çıkan Weghorst, Başakşehir maçında 20 defa topla buluşurken 16 pas yaptı, yüzde 56,3 isabet yakaladı ve maçı şut çekemeden tamamladı.

GELEN GOL OLUYOR...

Beşiktaş bu sezon hücum anlamında başarılı bir görüntü çizse de savunmada kırmızı alarm veriyor. Beşiktaş, Başakşehir maçında oyuna rakip sahaya yıktı ama kalesine gelen tek şutta golü yedi. Bu sezonki rakamlara bakıldığında Beşiktaş’ın maçı kaleyi bulan tek şutla kaybetmesi şanssızlıkla açıklanacak gibi değil. Siyah beyazlılar, altı maçta rakiplerine 13 defa isabetli şut imkânı verdi, bunların sekizi golle sonuçlandı.

Kartal sustu, baykuş uçtu! Beşiktaş, liderlik koltuğunu kaybetti Başakşehir, formda Beşiktaş'ı evinde avladı. Emre Belözoğlu, önce rakip kanatları durdurdu ardından golü aradı ve 71'de ilk isabetli şutta Traore ile işi bitirdi. Başakşehir kalesinde yine gol görmezken, Kartal ligde ve iç sahada ilk yenilgisini aldı. Ismael atıldı, Necip Uysal ıslıklandı.