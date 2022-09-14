Türkiye Gazetesi

Galatasaray'daki performansıyla oldukça eleştirilen Domenec Torrent, yeni başkanın seçilmesiyle takımdan ayrılmıştı. Torrent, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı fakat Türkiye'den henüz ayrılmadı. Tüm bu gelişmeler sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

ÇALIMBAY'IN YERİNE GETİRMEK İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Sivasspor'un Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

MAÇI STATTAN TAKİP ETTİ

İspanyol teknik adam, Süper Lig'deki maçları da yakından takip ediyor. Torrent son olarak Beşiktaş - Sivasspor maçını Vodafone Park'ta izledi.

Sivasspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı! İstanbulspor 1-1 ilerliyor... Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. 0-1 geriye düştüğü maçta 1 puana razı olan Sivasspor bu sezon 10. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra haftayı bay geçen İstanbulspor ise bu zorlu deplasmanda da puanla ayrılmayı başardı. Valon Ethemi'yel 64'te öne geçen İstanbulspor 80'de Ulvestad'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Domenec Torrent Süper Lig'de takım arıyor! İspanyol teknik direktör Beşiktaş - Sivasspor maçında Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'la Vodafone Park'ta karşılaştı. Galatasaray eski teknik direktörü Domenec Torrent de karşılaşmayı takip etti. Torrent'i tribünde görenlerin aklına "Süper Lig'de yeni iş mi arıyor?" sorusu geldi.