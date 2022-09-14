Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta iç saha maçı oynayacak Chelsea, Rangers ve Manchester City, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu Charles'ın geçmesi nedeniyle içinde "Allah, Kralı korusun" (God Save the King) sözleri yer alan milli marşın karşılaşma öncesindeki seremonide çalınması için UEFA'ya başvurdu.

SAHAYA ÇELENK KOYMA TALEBİNE YEŞİL IŞIK

Ulusal yas ilan edilen Büyük Britanya'daki maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı'nın çalınmamasına karar veren UEFA'nın, karşılaşma öncesindeki seremonide İngiltere Milli Marşı çalınmasına ise izin vermediği basına yansıdı. UEFA, E Grubu'nda bugün oynanacak Chelsea-Salzburg maçı öncesi bir grup taraftarın Kraliçe 2. Elizabeth anısına sahaya çelenk koyması talebini olumlu karşıladı.

"Devler Ligi"nde dün oynanan Liverpool-Ajax mücadelesinde Anfield Road tribünlerinin saygı duruşu sırasında ne tepki verecekleri merak konusu olmuş, 30 saniye boyunca tribünlerin büyük bölümü sessizliğini korumuştu.

Yeni kralın imza töreninde ilginç anlar: Mimikleri olay oldu İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen oğlu 3. Charles'ın, yemin töreninde belge imzaladığı esnada yaptığı mimikler ilginç anlara sahne oldu.

İngiltere'de yeni dönem: Charles resmen kral ilan edildi İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.

Kral Charles'ın ilk icraatı oğlunu Galler Prensi yapmak oldu İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçer geçmez oğlu ve varisi William'ı Galler Prensi ilan etti. Charles, annesinin anısını onurlandırarak, halkına sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeyi vadetti.