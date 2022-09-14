Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan rekor bir transfer bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan başarılı Türk futbolcu Yusuf Yazıcı, kısa süren CSKA Moskova macerasının ardından bu sezon yuvasına döndü. Trabzonspor taraftarının sihirbaz lakabı taktığı Yazıcı'nın gelişiyle Süper Lig'de en değerli oyuncular sıralaması değişti. 18 milyon Euro’luk piyasa değerinde düşüş yaşayan Uğurcan Çakır, zirve koltuğunu takım arkadaşı Yazıcı'ya devretti.

PİYASA DEĞERİ ZİRVEDE

Trabzonspor’dan Lille’ye transfer olup, eski takımına 3 yıl süre sonra geri dönen Yusuf Yazıcı, Süper Lig’in en değerli Türk futbolcusu oldu. Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın, yaz döneminde alınan transfer teklifleri, kulüplerin ödediği bonservis ve oyuncunun anlaşma detayları dikkate alınarak hazırladığı verilere göre Süper Lig’deki en değerli Türk futbolcusu listesinde Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro piyasa değeriyle zirveye oturdu.

KOLTUĞU UĞURCAN'DAN DEVRALDI

Güncellenen verilerde, yeni sezonda Süper Lig’e katıldıktan sonra piyasa değerini koruyan Yusuf Yazıcı’yı, 1 milyon Euro değer kaybıyla 15 milyon Euro’ya gerileyen Altay Bayırdır ile 1 buçuk milyonluk kayıpla değeri 15 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu takip etti. Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır da, 18 milyon Euro olan piyasa değerinde 3 milyon Euro’luk kayıp yaşayarak zirvedeki yerini takım arkadaşı Yusuf’a kaptırarak dördüncü sıraya geriledi.



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