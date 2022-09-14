Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Toto Süper Lig'de hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

Süper Lig'in 6. haftanın hakemleri açıklandı! Haftanın maçı Halil Umut Meler'e verildi Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan 9 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Avrupa kupalarındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı Türk takımlarının 8 Eylül Perşembe günü oynayacağı Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.