Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor - Kızıl Yıldız maçının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mlli eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara iyi başlayamadıklarını ancak bu durumun ilk maçlarda yaşanabileceğini belirterek, “Şu an kendi taraftarımızın önünde oynayacağız, içerde her maçın favorisi zaten biziz. Zor bir maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte kötü başladığımız kötü başladığımız Avrupa Ligine puan ve puanlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

"BANA YAKIŞMAYAN BİR GOLDÜ"

Adana Demirspor karşılaşmasında frikikten yediği golde baraj hatası olup olmadığı konusundaki soruyu da cevaplandıran Uğurcan Çakır, “Aslında orada bir tane baraj kurdurmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam Enis barajdaydı. Ben içeriyi organize ederken Trezeguet de baraja girdi galiba. Ama maç içinde duygular karışabiliyor bazen. Top da barajın içinden geçince benim için biraz zaman kaybı oldu. Tabi ki yememem gereken bir goldü. Çünkü kendi özelliklerimin, yeteneklerimin farkındayım. Biliyorum. Bana yakışmayan bir goldü. Ama dediğim gibi bazen duygular karışabiliyor maç içinde anlık, ufak şeyler belirliyor. Kaleciler için saniyeler daha önemli. Bana yakışmayan bir goldü ama bazen duygular karışabiliyor ”ifadelerini kullandı.

"BEN ORTADA KÖTÜ BİR DURUM GÖRMÜYORUM"

Motivasyonun bu işin bir parçası olduğunu belirten Çakır, “Ama saha içinde olaylar farklı gelişiyor. Hocamız çok kullanıyor, bazen duygular karışıyor. Motivasyon da bu işin bir parçası. Her maçta arkadaşlarıma, hocamız da arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza birçok yeni arkadaşlar katıldı. Onların da uyum sürecini göze alırsak şu anki mağlubiyetler canımızı biraz sıkıyor ama ortada çok büyük bir kötü gidiş yok ortada. Sadece son iki maç özelinde kötü oyunlar vardı. Hocamla bugün de konuştum. Hocamız ilk geldiği zaman pandemi döneminde kaçan şampiyonluk."

"Ondan sonraki sezona başlangıç daha acı ve kötüydü. Hocamız sağ olsun geldi ve yönetim ve futbolcularımızla beraber elini taşın altına koydu. O durumu kısa sürede atlatmış ve şampiyon olmuştuk. Şu an ben ortada kötü bir durum görmüyorum. Ben ve arkadaşlarım bu durumu da atlatacak, güce, kaliteye ve karaktere sahibiz. Yarın da inşallah bunun bir başlangıcı olur. Ben bütün arkadaşlarıma kefilim. Hepsine güveniyorum. Maç ritmini biraz beraber oynamak toparlayacaktır ”dedi

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