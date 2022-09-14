Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Trabzonspor - Kızıl Yıldız maçı canlı yayınla sadece Exxen dijital platformunda. Üyelik bilgileri ve canlı yayın için linki tıklayabilirsiniz.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesinde zirveye yerleşti Fransa ve Rusya macerasının ardından yeniden Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Uğurcan Çakır'ı zirvedeki yerinden etti.

YUSUF YAZICI OYNAYACAK MI?

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

Trabzonspor - Kızıl Yıldız maçına doğru... Abdullah Avcı: "Netim ve iddialıyım" Bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 4'ünü kazanabilen ve UEFA Avrupa Ligi'ne de Ferencvaros yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, H Grubu 2. hafta mücadelesinde Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor. Sırplar'ın köklü kulübüyle yarın oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kazanarak daha iddialı hale gelip, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

ABDULLAH AVCI'NIN AVRUPA'DA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olurken, grup maçlarına da kötü bir başlangıç yaptı.

KIZIL YILDIZ KAFİLESİ TRABZON'DA

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kızılyıldız bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda puansız iki takım Trabzonspor ile Kızılyıldız, 15 Eylül Perşembe günü Akyazı Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Bu müsabaka öncesi bordo-mavililerin rakibi Kızılyıldız Trabzon'a geldi. Özel bir uçak ile saat 13.30 sıralarında şehre gelen kafile daha sonra kendisini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Uğurcan Çakır: "Ben ortada kötü bir durum görmüyorum" Trabzonspor - Kızıl Yıldız maçına doğru... Adana Demirspor maçında hatalı goller yiyen milli kaleci Uğurcan Çakır, "Bana yakışmayan bir goldü" diyerek baraj hatasını kabul etti. 26 yaşındaki yıldız, bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 4'ünü kazanabilen ve UEFA Avrupa Ligi'ne de Ferencvaros yenilgisiyle başlayan Trabzonspor için ise "Ben ortada kötü bir durum görmüyorum" diye konuştu.