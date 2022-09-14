Türkiye Gazetesi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilogramda İranlı Amin Mirzazadeh’i mağlup etti. Altın madalyanın sahibi olan Kayaalp, 5. kez Dünya Şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Kayaalp için Esenboğa Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine ASKİ Spor Kulübü’nden yöneticiler, sporcular, Rıza Kayaalp’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tebrikleri kabul ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, geride bıraktığı turnuva serüveni hakkında konuştu.

11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

Rıza Kayaalp'ten tarihi zafer! 5. kez dünya şampiyonu oldu Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yenerek, 5. kez dünya şampiyonu oldu.

RIZA KAYAALP NE DEDİ?

Gurur dolu anlar yaşadığını söyleyen Kayaalp, "Bu işin başında bir hedef koymuştum ve 'Her zaman zirvede olmak' demiştim. O hedefte emin adımlarla ilerliyorum. Birçok zorluklarla karşılaşıyoruz ama bunu kimse bilmiyor. Sakatlanıyoruz, şampiyonaya son hafta kala sakatlıklar geçiriyoruz ama yine de yılmadan çalışıyoruz. Bunu sadece bizler biliyoruz. Bu Dünya Şampiyonası öncesinde de sıkıntılar yaşadım ama yılmadım, antrenmanlarımı bırakmadım, acıyla da olsa antrenmanlarıma devam ettim. Kendimi vererek bu sözü yerine getirdim. Bize sunulan imkânların karşılığını vermek en büyük hedefim zaten, devletimize en büyük vefam. Allah’a şükürler olsun ülkeme tekrar Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşattım" dedi.

Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olmak için mindere çıkıyor 4 kez Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.

HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Kayaalp, 2024 Olimpiyatları için önünde kısa bir zaman kaldığını belirterek, "Yolda 2 Avrupa şampiyonası, 1 Dünya Şampiyonası ve 1 de olimpiyat var. Kendim için son 4 şampiyona diyebilirim. Bu 4 şampiyonayı en iyi şekilde atlatmam ve ondan sonra da huzurlu bir şekilde bu işi bırakmanın zamanı geldi. Hedef koyan bir sporcuyum ve o yolda ilerlemeyi çok seven bir sporcuyum. 11 yaşımdan bu yana yapıyorum ve aynı şekilde istikameti bozmadan son 1,5 senede yapmak istiyorum. Huzurlu bir şekilde ülkeme en iyi şekilde hizmet etmiş bir sporcu olarak bu işi bırakarak ondan sonraki hayatıma bakmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Milli güreşçi Burhan Akbudak Dünya şampiyonu! Geçen yıl gümüş, bu yıl altın Milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. Finalde Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov'u yenen Burhan Akbudak, geçen yılki gümüş madalyayı bu yaz altına çevirdi. Tebrikler Burhan Akbudak...