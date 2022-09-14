Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk 4 haftasında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin Destanoğlu'nun Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında kulübeye çekilmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. 21 yaşındaki eldivenin yerine bu 2 maçta kaleyi 19'luk Emre Bilgin korudu.

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la rakip sahada oynayacak olan Siyah-Beyazılar'da teknik direktör Valerien Ismael'in kalede kimi görevlendireceği merak konusu...

ERSİN DESTANOĞLU YILLIK ÜCRET NE KADAR?

Sezon öncesi hazırlık kampında Valerien Ismael'in gözüne giremeyen Ersin Destanoğlu yine de formayı kaptırmamıştı. Son 2 maçtaki değişikliğin ise yönetimin talimatıyla gerçekleştiği iddia ediliyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve genç yaşta geçtiği kalede Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri yaşayan Ersin Destanoğlu'nun mevcut sözleşemsi Haziran 2023'e kadar.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'na sözleşme uzatma teklifi yapıldı. Beşiktaş'tan yıllık 150 bin TL kazanan genç kaleci, "Bu takımda kimlere milyon eurolar verildi diyerek 1 milyon euro istedi" ancak yönetimin teklif ettiği rakam daha düşük olunca pürüz çıktı!

Ersin Destanoğlu'nun menajeri Avrupa'dan birkaç kulüple görüşmelere başladı. Başarılı kalecinin istediği rakamlara gelinmezse 2023 yazında bedavaya takımdan ayrılacak.

"Halil Umut Meler penaltımızı vermedi!" Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murray isyan etti Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, müsabaka içerisinde ceza sahası içinde yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, “Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu” diye konuştu.

Necip'in suçu ne? Tecrübeli oyuncu bir anda eleştiri oklarının hedefi oldu 20 yıl önce kulübün kapısından içeri girdi, son 10 sezonda nerede görev verilirse yerine getirdi. Tekmeye kafasını koydu, yerliler içinde en az para hep ona verildi, hiçbir hoca ondan vazgeçmedi...