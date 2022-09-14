Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden ve grubuna Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. maçıdna yarın Fransa'nın güçlü ekibi Rennes'e konuk oluyor.

RENNES - FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rennes maçının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

MİCHY BATSHUAYİ NE DEDİ?

Michy Batshuayi, Rennes-Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

"Gol atmış olduğum için çok mutluyum ama bu geçmişte kaldı. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben burada olmaktan çok mutlu ve memnunum. Kendime güvenim üst noktada. Burada rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız tüm kulvarlarda en sonuna gitmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Rennes çok fazla gelişen bir ekip, Fransa futbolu da fazla gelişim gösteriyor. Takip ettiğim kadarıyla sürekli gelişiyorlar."

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