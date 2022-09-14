Türkiye Gazetesi

Sakızı bulan ve internete ilan koyan lişi ilanına şu notu düştü:

"Jorge Jesus hocamızın Kiev maçında çiğnediği sakızıdır. Statta görevliydim. Maçtan sonra hocanın attığı çöpten aldım. Normalde hayatta almam ama acil paraya ihtiyacım var."

JORGE JESUS NEDEN HEP SAKIZ ÇİĞNİYOR

Fenerbahçe'nin başına bu yaz geçen 68 yaşındaki Portekizli teknik direktör "sakız çiğneyen teknik direktör" ekolünden. Futbol severlerin yakından hatırladığı gibi Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson'un da ağzından sakızı eksik olmazdı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de kenarda sakızsız yapamayanlardan.

FIFA ve UEFA yıllar önce aldığı kararla yedek kulübesinde sigara içilmesini yasaklamıştı. O tarihten beri sakız moda oldu. Oldukça stresli bir görev yapan teknik direktörler 90 dakika boyunca stresini sakızla atıyor. Jorge Jesus da bu yolu tercih edenlerden.

Michy Batshuayi Fenerbahçe formasıyla Rennes'de 2'de 2 yapmak istiyor... "Kazanmak için sahaya çıkacağız" Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Dinamo Kiev'i yıkan golü atan Michy Batshuayi, gollerine Rennes deplasmanında da devam etmek istiyor. Son 21 dakika oyuna girip 90+2'de golü atan Belçikalı yıldızın bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor. 29 yaşındaki santrfor Rennes-Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu.

JORGE JESUS RENNES MAÇI İÇİN NE DEDİ?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, bugün Fransa'ya uçtu. Akşam saatlerinde ise Jorge Jesus ile Michy Batshuayi basın toplantısına katıldı. Portekizli'nin maç öncesi sözlerinden satırbaşları şunlar:

"Yarın zor bir maça çıkacağız. Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Gruptan çıkmak için buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde 6. sıradalar, bu da ne kadar kuvvetli olduklarını gösteriyor. Bize sahada problem çıkaracaklardır, kaliteleri var. Biz buna cevap vermeye çalışacağız. Bizim gibi çok fazla oyuncu değiştiriyorlar."

"Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık, ligde BAY geçtik. Pazar günü oynayacağız. Tabii ki bu geçen ara iyi geldi ama kısa sürede lig maçına çıkacağız. İki maçta, biri diğerinden daha önemli değil. Ama ligde oynayacağımız maçı düşünerek tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız. Şu ana kadar düşüncem Rennes ve Dinamo Kiev'in favori olduğu yönünde. Ama maçlardan sonra bu değişebilir. Şu anda fikrim aynı, iki takım grubun favorisi."

Fenerbahçe liderlik aşkına! Kanarya, Rennes'i gözüne kestirdi Rennes’i grubun favorilerinden gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fransa’da zafer planlıyor. Hedef; Fransız ekibini evinde devirip zirvenin tek hâkimi olmak.