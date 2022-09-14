Türkiye Gazetesi

İngiltere Eski Büyükelçisi Richard Moore'un ardından Beşiktaş bir diplomat taraftar daha kazandı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Vodafone Park'ta izleyerek bundan sonra Beşiktaş'ı tutacağını açıkladı.

Henick, "Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi Akbaşlı Kartal'ın aynı zamanda Beşiktaş'ın da simgesi olması, Beşiktaşlı olmaya karar vermemde etkili olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

JONATHAN HENICK KİMDİR?

"Kıdemli Dış Hizmetler memuru Jonathan Henick, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmaktadır. İstanbul’a gelmeden önce Ulusal Savunma Üniversitesi Enformasyon ve Siber Uzay Fakültesi’nde ABD Dışişleri Bakanlığı Müşavirliği yaptı. Bundan evvel Orta Asya İşleri, Kamu Diplomasisi ve Basından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Küresel Temas Merkezi (GEC) Koordinatör Yardımcısı Vekili olarak ABD hükümetinin Rusya, Çin ve İran kaynaklı dezenformasyonla mücadele etmeye ilişkin tüm çalışmalarının yönetilmesi ve koordine edilmesinde etkili rol aldı."

"Ayrıca, Uluslararası Enformasyon Programları Bürosu Kıdemli Koordinatör Yardımcısı ve Koordinatör Vekili olarak da görev yaptı. Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu’nda, aralarında Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ın da bulunduğu 13 ülkede ABD kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu Basın ve Kamu Diplomasisi Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Direktörü olarak görev yaptı. Yurt dışında ise Türkiye’de Kamu Diplomasisi Müsteşarı olarak, Doğu Timor’da Elçi Müsteşar olarak ve Azerbaycan, Türkiye, Portekiz ve Özbekistan’da farklı mevkilerde görev aldı."

"George Washington Üniversitesi Medya ve Kamu Diplomasisi Fakültesi’nde Misafir Kamu Diplomasisi Görevlisi ve Misafir Öğretim Üyesi ve Honolulu, Hawaii’deki Doğu-Batı Merkezi’nde Misafir Araştırma Görevlisi ve Misafir Diplomat olarak çalıştı. ABD Dışişleri Bakanlığından aldığı bireysel Üstün Onur ödüllerinin yanı sıra, Kamu Diplomasisi Mezunlar Derneği Başarı Ödülü de almıştır. Aslen New Yorklu olan Jonathan Henick, Rusça, Portekizce, Türkçe ve Azerice bilmektedir. Hawaii Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında doktora almış, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır."

Ersin Destanoğlu yönetim kararıyla mı oynatılmıyor? Beşiktaş'ta kaleci krizi! Şok iddia! Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi büyüyor... Teknik direktör Valerien Ismael'in son 2 maçta Ersin Destanoğlu'nu keserek kaleyi 19 yaşındaki Emre Bilgin'e emanet etmesi kafa karıştırmıştı. Ersin Destanoğlu'nun yönetimin teklif ettiği rakamı beğenmediği için "yukarıdan" gelen talimatla oynatılmadığı iddia ediliyor.

Jorge Jesus'un çiğnenmiş sakızı 4 bin TL'ye satışa sunuldu! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçında çiğnediği sakız 3.999 TL'ye satışa çıkarıldı! Maçta görev yapan bir güvenlik görevlisi tarafından yerde bulunan çiğnenmiş sakız internette ilanla satışta...