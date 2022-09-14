Türkiye Gazetesi

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

Yasemin Adar: Genç kızlarımızın da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağını inanıyorum Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli Güreşçi bu yıl Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yasemin, "Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar'a tebrik telefonu... "Son anda yaptığın oyunun adı neydi?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit’i telefonla arayarak tebrik etti. Türk güreş tarihine geçen Yasemin Adar'ın Erdoğan'la diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BU YIL AVRUPA ŞAMPİYONU DA OLMUŞTU

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

Milli güreşçi Burhan Akbudak Dünya şampiyonu! Geçen yıl gümüş, bu yıl altın Milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. Finalde Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov'u yenen Burhan Akbudak, geçen yılki gümüş madalyayı bu yaz altına çevirdi. Tebrikler Burhan Akbudak...

Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama.. Kaç Dünya kaç Avrupa şampiyonluğu var? Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Selçuk Can ve Murat Fırat, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler, Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı.

Rıza Kayaalp'ten tarihi zafer! 5. kez dünya şampiyonu oldu Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yenerek, 5. kez dünya şampiyonu oldu.