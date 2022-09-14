Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Dinamo Zagreb'i ağırlayan Milan, 3 puan 3 golle aldı.

E Grubu'nda ilk hafta Chelsea'yi yenen Hırvatistan şampiyonu, Milan'da yenilmekten kurtulamadı. İtalya şampiyonu Milan, Giroud'nun 45 (p), Saelemaekers'in 47 ve Pobega'nın 77. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Puanını 4'e çıkaran Milan grubun zirvesine yerleşirken, Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

SHAKHTAR - CELTİC 1-1 BERABERE

F Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Celtic müsabakası ise 1-1 sonuçlandı. Celtic'in golü 10. dakikada Bondarenko'dan (kendi kalesine), Shakhtar Donetsk'in golü de 29. dakikada Mudryk'ten geldi.

Shakhtar Donetsk puanını 4'e yükseltti, Celtic ise ilk puanını aldı.

Milan - İnter derbisinde son şampiyon 3-2 galip geldi, Hakan Çalhanoğlu yine hedefteki isimdi İtalya'da geçen sezon şampiyonluk yarışına tutuşan Milano'nun iki devi, Serie A'nın 5. haftasında kozlarını paylaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı Milan 3-2 kazanmayı başardı. 5 maçta yenilmeyen Stefano Pioli'nin takımı 11 puanda. Lazio deplasmanından sonra ezeli rakibine de mağlup olan İnter 9 puanda kaldı.