Türkiye Gazetesi

Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "2017 yılının ardından 2. kez dünya şampiyonu oldum. Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum" dedi

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, şunları söyledi:

"ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Şu çok mutlu ve gururluyum. 2017 yılının ardından 2. kez dünya şampiyonu oldum. Türk kadının gücünü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum. Eminim arkamdan gelecek olan kızlarımız var. Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Benim önümde örnek alacağım kimse yoktu ve ben hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Genç kızlarımız da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağını inanıyorum. İnşallah onlar da yarın güzel bir şekilde müsabakalarına devam edecekler."

Yasemin Adar Dünya şampiyonu! Milli güreşçi Türk kadının gururu oldu, tarihe geçti Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Adar, Türk güreş tarihinin iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk kadın güreşçisi oldu.

SIRADA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU VAR

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Grekoromen biliyorsunuz takım halinde şampiyon oldu. Tarih üzerine tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı’nı okuturum."

2024 Paris Olimpiyatları için de konuşan milli güreşçi, "Neden olmasın. Hayallerimle başlamıştım. Hayal kurarak bu seviyeye geldim. Ben inanıyorum ki 20224 Paris'te hayallerimde de bayrağımı dalgalandırıp, İstiklal Marşı’nı okutmak inşallah orada da birinci olurum" şeklinde konuştu.

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