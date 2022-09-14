Türkiye Gazetesi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi bu sonuçla kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

"O SON YAPTIĞIN HAREKET NEYDİ?"

Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit ise, "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücünü gösteriyoruz. Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın inşallah Buse Tosun arkadaşımız var. O da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yasemin Adar: Genç kızlarımızın da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağını inanıyorum Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli Güreşçi bu yıl Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yasemin, "Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum" dedi.

Yasemin Adar Dünya şampiyonu! Milli güreşçi Türk kadının gururu oldu, tarihe geçti Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Adar, Türk güreş tarihinin iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk kadın güreşçisi oldu.