UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı.
MANCHESTER CİTY- BOURSSİA DORTMUND (2-1) ÖZET İZLE
G Grubu'nda Borussia Dortmund'u ağırlayan Manchester City, 56'da Jude Bellingham'ın golüyle 0-1 geriye düştü. 80'de John Stones'la 1-1'i bulan İngiliz devine 3 puanı getiren isim 84'te Erling Haaland oldu.
Manchester City bu sonuçla 6 puana yükselirken Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.
G Grubu'nun diğer maçında Kopenhag ile Sevilla 0-0 berabere kaldı.
Milan - Dinamo Zagreb 31- Maç Sonucu Şampiyonlar Ligi Özet Serie A'ya 6 maçta 4 galibiyetle yenilgisiz başlayan Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 haftada 4 puan topladı. Serie A'nın son şampiyonu, 2. hafta maçında Dinamo Zagreb'i Giuseppe Meazza'da 3-1 mağlup etti. Stefano Pioli'nin takımı Serie A'daki Napoli maçı öncesi moral depoladı.