UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı.
REAL MADRİD - LEİPZİG (2-0) ÖZET İZLE
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.
Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.
GRAHAM POTTER İLK SINAVINI GEÇEMEDİ
Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.
E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.
Erling Haaland eski takımını üzdü, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı I ÖZETLER UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City - Borussia Dortmund maçına Erling Haaland damga vurdu... Norveçli gol makinesi eski takımına 84'te attığı golle yeni takımına 3 puanı getirdi. Pep Guardiola'nın takımı 4-0'lık Sevilla deplasman galibiyetinin ardından evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek G Grubu'nda 2'de 2 yaptı.
2. HAFTANIN 2. GÜNÜNDE ALINAN SONUÇLAR
A Grubu
Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3
E Grubu
Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1
Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1
F Grubu
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya): 1-1
G Grubu
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0
H Grubu
Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
Milan - Dinamo Zagreb 3-1 Maç Sonucu Şampiyonlar Ligi Özet Serie A'ya 6 maçta 4 galibiyetle yenilgisiz başlayan Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 haftada 4 puan topladı. Serie A'nın son şampiyonu, 2. hafta maçında Dinamo Zagreb'i Giuseppe Meazza'da 3-1 mağlup etti. Stefano Pioli'nin takımı Serie A'daki Napoli maçı öncesi moral depoladı.