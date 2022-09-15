UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı.

REAL MADRİD - LEİPZİG (2-0) ÖZET İZLE

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.

Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

GRAHAM POTTER İLK SINAVINI GEÇEMEDİ

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

Erling Haaland eski takımını üzdü, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı I ÖZETLER Erling Haaland eski takımını üzdü, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı I ÖZETLER UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City - Borussia Dortmund maçına Erling Haaland damga vurdu... Norveçli gol makinesi eski takımına 84'te attığı golle yeni takımına 3 puanı getirdi. Pep Guardiola'nın takımı 4-0'lık Sevilla deplasman galibiyetinin ardından evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek G Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

2. HAFTANIN 2. GÜNÜNDE ALINAN SONUÇLAR

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3

E Grubu

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1

F Grubu

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya): 1-1

G Grubu

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0

H Grubu

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Milan - Dinamo Zagreb 3-1 Maç Sonucu Şampiyonlar Ligi Özet Milan - Dinamo Zagreb 3-1 Maç Sonucu Şampiyonlar Ligi Özet Serie A'ya 6 maçta 4 galibiyetle yenilgisiz başlayan Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 haftada 4 puan topladı. Serie A'nın son şampiyonu, 2. hafta maçında Dinamo Zagreb'i Giuseppe Meazza'da 3-1 mağlup etti. Stefano Pioli'nin takımı Serie A'daki Napoli maçı öncesi moral depoladı.