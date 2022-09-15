Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezonda terleteceği formaları tanıttı. İç saha formasında beyaz renk ve çini modeli dikkat çekerken, kırmızı renkteki dış saha formasında köklere nostaljik bir dönüş yapıldı.

FORMALARDA TÜRK SANAT TARİHİ VE BİRLİKTELİK TEMASI ÖNE ÇIKTI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların yeni sezon formaları, kırmızı-beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı.

İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı-beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk bayrağı konumlandırıldı.



Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak, köklere nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

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