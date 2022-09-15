Türkiye Gazetesi

Rennes Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda bugün oynanacak Rennes Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Gruptan çıkmayı hedefleyen sarı lacivertli temsilcimiz Fransa deplasmanında puanlar hedefleyecek. Maçın yayıncısını öğrenmek isteyenler Rennes Fenerbahçe hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor.

RENNES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu EXXEN olacak. Yalnızca EXXEN üyeliği bulunan futbolseverler bu maçı canlı izleyebilecek.

EXXEN ABONELİK FİYATLARI NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.

MUHTEMEL 11’LER

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Ugochukwu, Tait, Bourigeaud, Majer, Sulemana, Abline

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Joao Pedro, Batshuayi

HEDEF 2’DE 2

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe grupta ilk maçını Kadıköy'de Dinamo Kiev ile oynadı. Mücadeleye etkili başlayan Sarı Lacivertli takım ilk golü bulup öne geçti ancak Dinamo Kiev'in cevabı çok gecikmedi. İkinci yarıda oyuna dahil olan yeni transfer Batshuayi maçın son dakikalarında attığı golle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve ilk maçında 3 puan ile tanıştı. Grubun ikinci hafta maçında Rennes ile Fransa deplasmanında oynayacak olan Sarı Lacivertliler sahadan galip ayrılıp AEK Larnaca maçları öncesinde grupta favori konuma gelmek istiyor.

RENNES FENERBAHÇE MAÇINI YAYINLAYAN ŞİFRESİZ KANALLAR

beIN Sports MENA Premium 2 HD

beIN Sports MENA Xtra 2 HD

BT Sport 6 HD

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Finland HD

ViaPlay Norway HD

ViaPlay Poland HD

ViaPlay Sweden HD

W9 Suisse HD

Yukarıda listelenen kanallar kendi dillerinde yayın yapacak ve maçı yayınlayacak kanallardır. Uluslararası yayın anlaşmaları gereği bu kanallarda maç yayını izlemek mümkün olmayabilir.