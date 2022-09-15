Türkiye Gazetesi

Rennes Fenerbahçe canlı izleme yolları nelerdir? Rennes Fenerbahçe maçı şifresiz izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe zorlu Fransa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Rennes Fenerbahçe canlı izleme yolları haberimizde.

RENNES FENERBAHÇE CANLI İZLEME YOLLARI!

Rennes Fenerbahçe canlı izlemek için EXXEN üyeliğinizin olması gerekiyor. EXXEN üyeleri abonelikleri sayesinde bu maçı canlı izleyebilecek.

RENNES FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLEME YOLLARI!

Karşılaşmayı bazı uluslararası kanallar da canlı yayınlayacak. Kanalların bu yayınları uluslararası yayıncılık kuralları nedeniyle ülkemizden izlenemeyebilir.

beIN Sports MENA Premium 2 HD

beIN Sports MENA Xtra 2 HD

BT Sport 6 HD

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Finland HD

ViaPlay Norway HD

ViaPlay Poland HD

ViaPlay Sweden HD

W9 Suisse HD

MUHTEMEL 11’LER

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Ugochukwu, Tait, Bourigeaud, Majer, Sulemana, Abline

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Joao Pedro, Batshuayi

FENERBAHÇE İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Rennes Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel 11’ler Rennes Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacak. Rennes Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Maçın yayıncı kuruluşu ve saat bilgileri merak edilen konulardan birisi oldu. Fenerbahçe gruptaki ilk maçını kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. İşte; Rennes Fenerbahçe hangi kanalda sorusunun cevabı!