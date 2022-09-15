İsviçreli tenisçi, 'Ekselansları' lakaplı Roger Federer, Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.
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Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek Uzun süreli sakatlık dönemini atlatan tek erkeklerde dünya 5 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, 8 Mart'ta başlayacak Katar Açık turnuvasıyla yeniden kortlara dönecek.
Roger Federer, Wimbledon'da çeyrek finalde Wimbledon Tenis Turnuvası’nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası Roger Federer, Matteo Berrettini’yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.