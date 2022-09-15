Türkiye Gazetesi

Rennes Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri? Rennes Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe’nin bu akşamki rakibi Fransa takımı Rennes olacak. Hakem Aleksei Kulbakov’un düdük çalacağı mücadelede Fenerbahçe’nin hedefi puan veya puanlar. Peki; Rennes Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri?

Fransız ekibi Rennes'in stadı Roazhon Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Maçta Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Fenerbahçe'de Avrupa listesine yazılmayan Lemos, Novak, Bruma ve Serdar Dursun bu maçta oynayamayacak. Sakatlığı süren Nazım Sangare de yine kadroda olmayacak.

RENNES FENERBAHÇE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ!

Karşılaşmayı bazı uluslararası kanallar da canlı yayınlayacak. Kanalların bu yayınları uluslararası yayıncılık kuralları nedeniyle ülkemizden izlenemeyebilir.

beIN Sports MENA Premium 2 HD

beIN Sports MENA Xtra 2 HD

BT Sport 6 HD

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Finland HD

ViaPlay Norway HD

ViaPlay Poland HD

ViaPlay Sweden HD

W9 Suisse HD

130. MAÇA ÇIKACAK

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

MUHTEMEL 11’LER

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Ugochukwu, Tait, Bourigeaud, Majer, Sulemana, Abline

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Joao Pedro, Batshuayi

Rennes Fenerbahçe canlı izleme yolları nelerdir? Rennes Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Rennes Fenerbahçe canlı izleme yolları nelerdir? Rennes Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? Turnuvaya galibiyetle başlayan sarı lacivertli temsilcimiz ikinci maçında Fransa deplasmanında tur kovalayacak. Rennes Fenerbahçe canlı izleme yolları da sorgulanmaya başlandı. Karşılaşmayı şifresiz takip etmek isteyenler için detaylı bilgiler haberimizde…

Rennes Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi? Muhtemel 11’ler Rennes Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacak. Rennes Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Maçın yayıncı kuruluşu ve saat bilgileri merak edilen konulardan birisi oldu. Fenerbahçe gruptaki ilk maçını kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. İşte; Rennes Fenerbahçe hangi kanalda sorusunun cevabı!