Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kızılyıldız şifresiz izleme! Trabzonspor Kızılyıldız canlı izleme yolları nelerdir? Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Kızılyıldız’ı konuk edecek. Saat 19:45’te başlayacak mücadele öncesi maçın yayıncı kuruluşu da merak ediliyor.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ CANLI İZLEME YOLLARI!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Heyecan dolu maç saat 19:45'te başlayacak. Maçı canlı yayınlayacak kuruluş ise EXXEN oldu. EXXEN aboneleri bu maçı canlı ve kesintisiz olarak takip edebilecek. Akıllı TV, telefon; tablet ve bilgisayar üzerinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçından Ferencvaros'a 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'da Kızılyıldız maçında sakatlıkları devam eden Edin Visca, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Djanini, Bruno Peres ve Serkan Asan sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

HEDEF GALİBİYET

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanarak daha iddialı hale gelip, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacağı Kızılyıldız maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bu sene itibarıyla Şampiyonlar Ligi Play-Off’u sonrasında Avrupa Ligi'nin ilk maçını Macaristan’da oynadıklarını belirten Avcı, “Skor olarak da oyun olarak da iyi başlayamadığımız turnuvanın ikinci maçını yarın Kızılyıldız ile kendi evimizde kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Rakibimiz bizim zamanımızdaki Yugoslavya, şimdiki Sırbistan’ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna da sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Yarın bizi rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen bazen oyunda eşleşen, tahmini 4-3-2-1 belki formasyonu ile oynayacak özellikle bizim son maçlarda geçişlerde verdiğimiz pozisyonları göz önünde bulundurarak ona göre bir oyun planı yapacaklar. Biz iyi başlayamadığımız yarın akşam itibarıyla tekrar gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip, kendi evimizde kazanarak, her seferde daha iyisini yapabilecek bir takıma ve kapasiteye de sahibiz. Kazanarak daha iddialı hale gelip, yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

MAÇIN HAKEMLERİ

Sascha Stegemann (Hakem)

Christian Gittelmann (1. Yardımcı Hakem)

Mark Borsch (2. Yardımcı Hakem)

Robert Schröder (Dördüncü Hakem)

Benjamin Brand (VAR)

Dominik Schaal (AVAR)

UEFA, Trabzonspor Kızılyıldız maçının saha içi hakemleriyle VAR ve AVAR'ını Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFF) atadı.