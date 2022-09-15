Türkiye Gazetesi

Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda? Başakşehir Fiorentina şifresiz mi şifreli mi? Bu sene kritik olan ülke puanı için her temsilcimizin puan toplaması büyük önem taşıyor. Temsilcimiz M. Başakşehir grupta topladığı puanlarla ülke puanına önemli katkılar sağladı. Başakşehir’in rakibi bu akşam Fiorentina olacak. Peki; Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Platforma aboneliği bulunmayan kişiler maçı şifresiz izleyemeyecek.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.

BAŞAKŞEHİR'DEN İYİ BAŞLANGIÇ

Emre Belözoğlu liderliğinde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Başakşehir Süper Lig'de henüz kalesinde görmeyen iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Başakşehir, Konferans Ligine de iyi bir başlangıç yaptı. Grupta ilk maçını İskoçya temsilcisi Hearts'e karşı deplasmanda oynayan Başakşehir sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Grubun favorisi olarak gösterilen Fiorentina karşısında temsilcimiz kazanıp liderliği garantilemenin şimdiden hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Biglia, Aleksic, Serdar, Traore, Deniz, Okaka

Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak, Ikone, Cabral, Kouame