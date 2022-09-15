Türkiye Gazetesi

Serie A devi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını bildirdi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, bu testlerde sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği kaydedildi.

UDİNESE MAÇINDA YOK

Çalhanoğlu'nun durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

İtalyan spor basını da milli futbolcunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade edilirken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtildi.

Milan - İnter derbisinde son şampiyon 3-2 galip geldi, Hakan Çalhanoğlu yine hedefteki isimdi İtalya'da geçen sezon şampiyonluk yarışına tutuşan Milano'nun iki devi, Serie A'nın 5. haftasında kozlarını paylaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı Milan 3-2 kazanmayı başardı. 5 maçta yenilmeyen Stefano Pioli'nin takımı 11 puanda. Lazio deplasmanından sonra ezeli rakibine de mağlup olan İnter 9 puanda kaldı.