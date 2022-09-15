Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 24. maçında... Gruptaki ilk maçta Slavia Prag'la Sivas'ta 1-1 berabere kalan Yiğido, Cluj deplasmanında galibiyet arıyor.

FORMALAR VE MALZEMELER KAYBOLDU

Sivasspor kafilesi Romanya deplasmanında büyük bir aksilik yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur.

Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır."

Sivasspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı! İstanbulspor 1-1 ilerliyor... Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. 0-1 geriye düştüğü maçta 1 puana razı olan Sivasspor bu sezon 10. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra haftayı bay geçen İstanbulspor ise bu zorlu deplasmanda da puanla ayrılmayı başardı. Valon Ethemi'yel 64'te öne geçen İstanbulspor 80'de Ulvestad'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.

CFR Cluj - Sivasspor maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Janga, Petrila

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski