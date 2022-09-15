Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 4. kaleci konumuna düşen 24 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran, oğlunun TFF'ye bildirilen kadroda olmamasına tepki gösterdi.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu, şunları söyledi:

"ERSİN SATILACAK DEDİLER, BİZİ BIRAKMADILAR"

"İleride sonucunu göreceğiz. Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. 'Yok bize lazım Utku' denildi... Çok iyi takımlarla görüştük, yine izin verilmedi. Her seferinde, 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler... Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku'nun morali bozuk, siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var."

"Utku'nun en büyük şanssızlığı iyi giderken koronavirüse yakalanmasıydı. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu değerlendireceğiz diyorsunuz, hayırlısı olsun..." diyerek siyah-beyazlı yönetimi eleştirdi."Aileler çocuklarına müdahil olmamalı"

""Ne yazık ki bazı futbolcu aileleri çocuklarını dolar ya da euro olarak görüyor. Bu bakış açısı çok yanlış. Bence aileler çocuklarına çok fazla müdahil olmamalı. Onların birer hocası var."

Ersin Destanoğlu yönetim kararıyla mı oynatılmıyor? Beşiktaş'ta kaleci krizi! Şok iddia! Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi büyüyor... Teknik direktör Valerien Ismael'in son 2 maçta Ersin Destanoğlu'nu keserek kaleyi 19 yaşındaki Emre Bilgin'e emanet etmesi kafa karıştırmıştı. Ersin Destanoğlu'nun yönetimin teklif ettiği rakamı beğenmediği için "yukarıdan" gelen talimatla oynatılmadığı iddia ediliyor.