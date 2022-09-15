Türkiye Gazetesi

Pedri, Ansu Fati ve Araujo'dan sonra Gavi de 1 milyar euro... Katalan devi Barcelona, 18'lik yıldız orta saha oyuncusu Gavi'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıp "1 milyar euroya serbest kalır maddesi koydu.

Camp Nou Stadı'ndaki sözleşme yenileme töreninde kulüp başkanı Joan Laporta da yer aldı. Laporta imzadan sonra futbolcusunun elini havaya kaldırıp övgü dolu ifadeler kullandı.

LA MASİA HAYATI ÖĞRETİYOR

Gavi ise "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Hep Barcelona'da oynamanın ve başarılı olmanın hayalini kurdum. La Masia eşsiz bir yer, bunu yaşamadan anlamak zor, bana çok çalışmayı ve mütevazi olmayı öğretti. Oradaki herkese minnettarım" dedi.

Xavi, Messi, Puyol, Pique, Busquets, Pedri, Ansu Fati ve daha pek çok ismin çocuk yaşta girip yıldız futbolcu olarak çıktığı Barcelona altyapısı La Masia'nın dünya futboluna sunduğu son yıldız isim Gavi olarak görülüyor.

Öte yandan, Barcelona'nın bu yaz 50 milyon euroya Sevilla'dan transfer ettiği Fransız stoper Jules Kounde'nin de serbest kalma bedeli 1 milyar euroydu.

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