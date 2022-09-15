Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 2. maçında maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj’u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

SADECE 4 YEDEK FUTBOLCU VARDI

Çalımbay, şunları söyledi:

“İyi bir takımla oynadık. Gerçekten özellikle fizik olarak çok güçlü bir takım. Boy avantajları çok fazla ve iyi bir takımdı. Biz istediğimiz taktiği güzel bir şekilde yaptık, iyi bir şekilde karşı tarafa kontra ataklarla gitmeye çalıştık. Baskı yememize rağmen başta kalecimiz olmak üzere defansif açıdan mükemmel bir defans yaptı bizim arkadaşlar. Tek üzüldüğümüz şey maçın ikinci yarısı tamamen riske girdiler. O arada gelen çok güzel pozisyonlar vardı. Son paslara dikkat edemedik. Karşı karşıya kaldık kaçırdık."

Sivasspor'dan Avrupa galibiyeti! Yiğido, Cluj'u deplasmanda tek golle devirdi UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Romanya'da 3 puanı tek golle aldı. 29'da Max Gradel'in penaltıdan attığı golle öne geçen Sivasspor, sahadan 0-1 galip ayrıldı. Rıza Çalımbay'ın takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda 2 maçta 4 puan topladı.

"Böyle bir maç oynadığınız zaman, böyle sıkıntılar yaşadığınız zaman bu tür pozisyonları atmanız gerekiyor. Maçı 2-0’a getirebilseydik maç daha farklı olabilirdi. Biz buraya gelirken 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik bu maçta fazla baskı da yemezdik. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız."