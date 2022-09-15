Türkiye Gazetesi

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şunları söyledi:

"BİR GEÇİŞ DÖNEMİ..."

“Oyunun büyük bölümünü çok doğru oynayarak, topa sahip olarak, rakibe baskı yaparak, merkezi kapatarak oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa daha fazla sahip olan takım bizdik ama son bölümde bize yakışmayan bir gol yedik. Geçen seneden şampiyon olan takımız. Bugün itibarıyla 5 tane sakatımız var ve giden oyuncularla birlikte kadrodan toplam 9 tane oyuncumuz değişti. Bir geçiş döneminde takıma yeni katılan transferler oldu. Son bölüm hariç yediğimiz gole kadar oyunun genelinden memnunum."

Trabzonspor - Kızıl Yıldız (2-1) Maç Sonucu I Trezeguet'den 1 gol, 1 asist UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, 2. maçında Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup ederek ilk 3 puan sevincini yaşadı. Trabzon'daki bu galibiyet aynı zamanda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kariyerindeki ilk Avrupa galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Marek Hamsik ile Trezeguet attı. Mısırlı forvet maçı 1 gol, 1 asistle tamamlarken attığı gol sezonun en güzel golleri arasına şimdiden girdi.

"SUNİ GÜNDEME RAĞMEN..."

“Bugün yeniden Avrupa Ligi'nde kendimizi hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle son zamanlarda oluşturulan suni gündeme rağmen takıma ve ekibime destek oldular. Onların varlıkları Trabzonspor için çok önemli. Destekleri devam ettiği zaman bu şehrin enerjisini pozitif yönde kullandığımız zaman neler yapabileceğimizi biliyoruz. Biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz Pazar günü 12. maça çıkacağız. Gaziantep maçında da bize desteklemeye devam etsinler. Bu maçı da kazanıp milli maç arasında nefes almak istiyoruz."

Uçan kafa Marek Hamsik! Slovak yıldız golle döndü Sezona sakatlık sorunuyla başlayan Marek Hamsik, Trabzonspor formasını ilk 11'de giydiği sakatlık dönüşü ilk maçta şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Trezeguet'nin ortasında uçan kafayla golünü attı, kalitesini bir kez daha gösterdi. Trabzonspor maçı 2-1 kazanarak Avrupa'da ilk galibiyetini elde etti.

Konuşmasında Trazeguet’e parantez açmak istediğini söyleyen Avcı, “Bugün yeniden uluslararası kalitede bir oyuncu olduğunu ve varlığını hissettirdi. Daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Bugün attığı golle birlikte de moral buldu” diye konuştu.

Rıza Çalımbay: 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik farklı kazanırdık Sivasspor sezonun 12. resmi maçında ilk galibiyet sevincini yaşadı... UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olan Kırmızı-Beyazlılar zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle aldı. Maçtan önce formaları kaybolan Sivasspor, 7 as oyuncusundan da yoksun çıktığı maçtan 3 puanla ayrılarak puanını 4 yaptı. Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçında arından "Biz buraya gelirken 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik farklı kazanırdık" dedi.