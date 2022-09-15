Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Fatih Terim'le izledi.

6 AYDA FİORENTİNA EFSANESİ OLDU!

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı.

Bugün adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı.

Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.

Türkiye'de 19.756 kişi Fatih Terim olmak istiyor İsim - soyisim değişikliği isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu. Bugüne kadar ise 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişi de adını değiştirdi. Bundan sonra da 19.756 kişi adını Fatih, soyadını Terim olarak değiştirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN TERİM'E HEDİYE

"UEFA Konferans Ligi'nde sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maç öncesinde Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktör Fatih Terim'e, stadımız Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun resmedildiği yağlı boya tablosu hediye etti."

EMRE BELÖZOĞLU 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İskoç ekibi Hearts ile gruptaki oynadıkları ilk maça göre göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Deniz Türüç ve Bertnard Traore'nin yerine Junior Caiçara, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Münir'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

MESUT ÖZİL DE KADRODA

​​​​​​​Medipol Başakşehir'de hastalığı geçen Mesut Özil maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan Mesut'u yedekler arasında tuttu.

Medipol Başakşehir İskoç'ların "Kalbini" kırdı! Hearts deplasmanında 0-4'lük zafer Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'na 4-0'lık Hearts galibiyetiyle başladı. İskoçya deplasmanında ilk yarıyı Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle 0-1 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, 3 puanı 4 golle alarak gruba müthiş bir başlangıç yaptı.