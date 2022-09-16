Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, GS TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız isim transfer sürecinde Muslera’nın etkisinin büyük olduğunu belirtip “Muslera benimle konuştu, kulübün projelerinden bahsetti. Sonra Erden Bey ile görüştük. Güzel şeyler başarmak, bu projenin bir parçası olmak için geldim. Galatasaray’a kendimi adadım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

O RUHU YAKALADIK

Torreira, şampiyonluğa inandığını söylerken “G.Saray’ın hedefi şampiyonluktur. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa maçında sonuç bizim için güzeldi. Sonuçtan daha önemlisi takım ruhunu yansıttık. Hocamızın istediği şeyleri yapmaya başladık. Konyaspor maçını da kazanırsak millî araya lider girme şansımız var. Bu fırsatı tepmek istemiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Dersimi aldım, öyle para saçmak yok... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Kulübün her kuruşunun ne kadar değerli olduğunu anladım. Artık öyle 20-30 bin galibiyet primleri yok” dedi.

Galatasaray'ın gönderdiği Domenec Torrent'e Sivasspor kancası Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın hiçbir verim alamadığı İspanyol Domenec Torrent'in adı, Sivasspor ile anılıyor. Kırmızı beyazlı yönetimin Rıza Çalımbay ile yolları ayırıp Domenec Torrent'i takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü.