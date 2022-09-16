Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta yarın oynayacak İstanbulspor maçında bir dizi değişiklikler yaşanacak. Bunların en önemlisi sol kanatta olacak. Siyah beyazlıların İngiltere Premier Lig ekiplerinden kadrosuna kattığı Nathan Redmond gelir gelmez formayı kaptı. Başakşehir maçında oyuna sonradan giren İngiliz yıldız, kısa sürede büyük potansiyel vadetti. Teknik direktör Valerien Ismael de yeni oyuncusunun performansından oldukça etkilendi.

N'KOUDOU'NUN YERİNE

Hem kondisyon hem de oynama isteği olarak yüzde yüz hazır gözüken Redmond’un İstanbulspor maçına ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz oyuncu, son maçta varlık gösteremeyen N’Koudou’nun yerine forma giyecek. Öte yandan stoperde Welinton ya da Tayyip Talha görev yapacak. Eğer Welinton ilk 11’de olursa yabancı kuralı sebebiyle Masuaku’nun yerine sol bekte forma giyen isim Tayfur Bingöl olacak.

GHEZZAL DERBİYE KADAR YOK

Bir süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal’dan teknik heyete sevindirici haber gelmedi. Yıldız oyuncu idmanlara İstanbulspor maçından sonra başlayabilecek. Cezayirli yıldızın, Dele Alli ile birlikte Fenerbahçe maçına yetiştirileceği aktarıldı.

ÇOK YANLIŞ YAPTILAR!

Beşiktaş’ta kaleci Utku Yuvakuran’ın ismi TFF’ye bildirilmedi ve genç eldivene sezon başında lisans çıkarılmadı. Konuyla ilgili konuşan genç kalecinin babası Semih Yuvakuran, “Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. Her seferinde ‘Ersin transfer olacak, Utku bize lazım’ dediler. Ersin devam edince de Utku’yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar” dedi.

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Murray korkutuyor! Beşiktaş'ın yardımcı antrenörünün karnesinde daha galibiyet yok İstanbulspor maçında takımın başında çıkacak olan Valerien Ismael’in yardımcısı Adam David Murray, vekâleten çıktığı maçlarda kazanamadı...